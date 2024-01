Milan, Pioli e i cambi decisivi: dato al top in Serie A

Il Milan, contro l’Udinese nell'ultima giornata del nostro campionato di Serie A, ha ottenuto il successo per 3-2, ribaltando la partita grazie alle reti dei subentrati Luka Jovic e Noah Okafor. Una piacevole abitudine per il club rossonero, come riportato anche da Sky Sport. Infatti, la formazione di Stefano Pioli è prima in questa particolare classifica in Serie A. Con i cambi dalla panchina, l'allenatore rossonero è stato decisivo in ben 9 nove occasioni: tre volte con Jovic e Okafor e una con Pulisic, Traoré e Simic, a dimostrazione di quanto l'organico rossonero sia ricco di soluzione valide e di quanto possano incidere nei risultati ottenuti dalla società di Via Aldo Rossi.