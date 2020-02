Stefano Pioli è pronto a escludere Ante Rebic dall'undici titolare del Milan per il derby di domenica. Nonostante il croato sia tra i più in forma dei rossoneri, l'allenatore lo ritiene fondamentale a gara in corso, come jolly per la ripresa. Spazio ancora a Leao accanto a Ibra in attacco, con Castillejo e Calhanoglu sulle fasce.