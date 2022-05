Un fatto curioso è accaduto a Reggio Emilia nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Milan. Dopo la consegna delle medaglie e della coppa i tifosi del club rossonero hanno nuovamente invaso il rettangolo di gioco per festeggiare insieme ai propri idoli.



A farsi travolgere dalla passione dei tifosi è stato anche e soprattutto Stefano Pioli, portato in festa da parte dei fan che hanno voluto ballare Pioli is on fire con lui direttamente sul rettangolo verde del Mapei Stadium. Nei festeggiamenti in cui Pioli ha ballato coi tifosi, ma in cui è anche stato letteralmente travolto dall'entusiasmo di supporter senza controllo, secondo Dazn ha perso la medaglia celebrativa della vittoria finale.