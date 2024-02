Milan, Pioli: 'Ecco come voglio fermare l'Atalanta'

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Dazn prima della gara contro l'Atalanta:



"Veniamo da una qualificazione importante e sappiamo che questa è una partita importante per i primi 4 posto della classifica perché sotto stanno spingendo e noi vogliamo tornare a vincere".



COME FERMARE L'ATALANTA - "Li attacco. Dobbiamo attaccare meglio di loro".



LEAO E LA CATTIVERIA - "E' un qualcosa che deve ricercare in se stesso, ma lo sta facendo e sta migliorando le sue situazione e cercherà di essere protagonista anche stasera".