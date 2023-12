Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky prima della gara contro il Frosinone:



"Theo può fare anche quel ruolo. Ci darà anche una costruzione pulita. Dobbiamo stare bene in campo. Far giocare un giovane dall'inizio poteva essere rischioso".



FROSINONE - "Gioca un ottimo calcio, giocheranno con fiducia. Dobbiamo vincere la seconda partita di fila dopo la Fiorentina, in campionato non succede da tempo. Dobbiamo dare tutto e giocare con lucidità".



JOVIC - "E' arrivato non in condizione, ora sta bene e può dimostrare le sue qualità".