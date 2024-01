Milan, Pioli entra nella storia: chi ha 100 vittorie come lui e chi ha fatto meglio

Con il successo di Udine, Stefano Pioli ha centrato la centesima vittoria sulla panchina del Milan. Un traguardo ottenuto con le reti dei subentranti Jovic e Okafor e che lo mette in una ristretta lista di coach leggendari. Sono infatti solo altri 4 gli allenatori capaci di tale risultato e solo uno l'ha fatto con meno gare, rispetto al tecnico emiliano. A Pioli infatti sono servite 166 gare per mettere insieme 100 vittorie, una in meno rispetto ad Ancelotti. C'è ovviamente anche l'attuale allenatore del Real Madrid nella top 5 dei tecnici con più gare vinte nella storia del Milan.



Nella gallery di seguito, scopriamo tutti gli altri.