Milan, Pioli: 'Errori pesanti, sconfitta che fa male. Leao dalla panchina per un fastidio al polpaccio'

Redazione CM

Il Milan crolla a Monza. Dopo il bel successo contro il Rennes nell'andata dei playoff di UEFA Europa League, i rossoneri cadono sonoramente all'U-Power Stadium nella 25esima giornata di Serie A: 4-2 per i biancorossi di Raffaele Palladino, il Diavolo fallisce il sorpasso alla Juventus che resta seconda.



Al termine della partita, il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto a DAZN: "Ma quando si prendono 4 gol è anche sbagliato dire che la prima mezz’ora l’avevamo fatta come la dovevamo fare. La realtà è quella, poi commetti gli errori. Abbiamo dimostrato che avevamo le qualità per riprenderla, chiaramente il rosso ci ha creato difficoltà, dopo il 2-2 dovevamo essere più lucidi e gestire di più, ma la squadra ha anche cercato di vincere in quel momento. Abbiamo sbagliato troppo, questo è sicuro".



RITMO - "Doveva essere più veloce, il Monza ci ha aspettato e si è messo dietro: per dare ritmo bisogna essere in due. Ma sicuramente la palla poteva viaggiare più velocemente ma avevamo trovato delle buone situazioni senza riuscire ad incidere. La partita è cambiata molto in peggio per noi dall’interruzione all’espulsione… Tutti quegli episodi in cui una squadra come la nostra doveva essere più attenta e lucida. Sconfitta che fa veramente male per come è arrivata. Ieri Leao si è fermato durante la rifinitura, non si è sentito di partire dall'inizio per un problema al polpaccio, gli altri stavano bene. Serata storta".



TURNOVER - "Tornando indietro rifarei le scelte? Ieri Pulisic non si è allenato perché era ancora stanco. Rafa doveva giocare ma ha interrotto la rifinitura e stamattina continuava a dire che non si sentiva libero con il polpaccio. Gli altri stavano bene. Rafa ha sempre giocato, Pulisic lo stesso. Credevo fosse giusto così. Christian non ha mai giocato così tanto negli ultimi anni, poi è entrato benissimo".



GOL DI BONDO - "Mancava un centrocampista, ma una volta in parità non devi andare in raddoppio e lasciare l'uno contro uno. Poi ha trovato il gol della domenica, ma abbiamo commesso troppi errori per una squadra del nostro livello. Era tanto che non ci succedeva, deve farci riflettere".



L'ERRORE DI THIAW E QUELLO DI JOVIC - "Sono errori pesanti, purtroppo dovevamo fare meglio tutti. Usciamo con una sconfitta che ci fa male, ma che ci dovrà far lavorare ancora meglio e far affrontare le prossime partite con più attenzione".



TROPPI GOL SUBITI IN TRASFERTA - "Squadra rassegnata a dover segnare un gol in più degli altri per vincere? Non si deve rassegnare. Poi certe caratteristiche le abbiamo, ma abbiamo dimostrato che quando lavoriamo bene di squadra possiamo difendere anche bene. Il gol loro nasce addirittura da un rinvio del portiere avversario, sono errori che bisogna cercare di lavorare. I troppi gol subiti fuori casa è un qualcosa da migliorare".



RIMANE SOLO L'EUROPA LEAGUE? - "Tutte e due le competizioni devono essere la nostra motivazioni. Ci siamo fermati tante volte in campionato e non doveva succedere. Il terzo posto non è così solido e il secondo non è così lontano. Dobbiamo riscattarci dopo questa brutta prestazione".