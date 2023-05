Ilcrolla 2-0 contro l'Inter nella semifinale d'andata di Champions League, al termine dell'incontro il tecnico rossoneroè intervenuto a Prime Video: "L'Inter ha giocato meglio di noi nel primo tempo e ha segnato due gol, noi abbiamo giocato meglio nella ripresa e non siamo riusciti a fare due gol. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppi palloni. L'Inter nei primi 7' non era ancora entrata in area, al primo calcio d'angolo hanno fatto gol, noi dovevamo essere più attenti e più pronti, anche sul secondo gol. Volevamo un'altra prestazione e un altro risultato, ma dobbiamo crederci perché gli episodi possono cambiare le partite".- "L'obiettivo era di essere una squadra compatta, intensa e aggressiva. L'Inter ha avuto la meglio su tante seconde palle, poi chiaramente prendi in mano la partita. E sono stati molto bravi a realizzare due gol. La gara si è complicata tantissimo dal punto di vista tattico e mentale, ma ho visto una grande reazione. Ed è quello che vogliamo vedere al ritorno".- "Sicuramente dobbiamo ripartire dal nostro atteggiamento del secondo tempo, quando la partita è stata più equilibrata e abbiamo avuto le occasioni per riaprirla. Ci vuole un approccio più energico e qualitativo di oggi. Dobbiamo alzare il livello, mettere in campo una prestazione diversa da questa sera, più vicina a quella del secondo tempo".- "I ragazzi sono consapevoli che non è la prestazione che volevamo. C'è delusione, ma anche volontà di riaprirla al ritorno".- "In tante situazioni a metà e metà ho visto due pesi e due misure".- "Ce la farà tra sei giorni? Vediamo, la speranza è che ce la possa fare".