Oggi Pioli firma un nuovo contratto biennale con il Milan fino a giugno 2022 con un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione più un bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione alla Champions League. Sul mercato, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'allenatore rossonero è favorevole alla conferma di Zlatan Ibrahimovic, che non esclude il possibile arrivo di Jovic dal Real Madrid oltre al riscatto di Rebic dell'Eintracht Francoforte. Poi è scontato che Pioli sarebbe contento se Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli decidessero di rinnovare il contratto col Milan. Il budget per la prossima campagna acquisti sarà all'altezza di quello da 75 milioni di euro che era stato concordato con Rangnick?