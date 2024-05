Milan, Pioli: "Giroud ha dato e fatto tanto, fine dell'avventura con grande emozione"

20 minuti fa



Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky prima della gara contro il Torino:



"Giroud? Sta vivendo tutto ciò con emozione, ha dato e fatto tanto. Siamo stati molto insieme e abbiamo vissuto esperienze intense, si sta avvicinando alla fine di questa avventura con grande emozione. Stasera col Torino? Partita importante da affrontare con determinazione e concentrazione".



GIROUD VIA DAL MILAN - Il bomber francese ha annunciato che in estate lascerà il Milan per passare nella MLS americana. Poco dopo il suo annuncio sui canali rossoneri, è arrivata anche l'ufficialità da parte del Los Angeles FC