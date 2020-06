Un altro controllo, anche questo positivo, e la data del rientro di Zlatan Ibrahimovic si avvicina: come scrive La Gazzetta dello Sport lo svedese potrebbe andare in campo già contro la Roma domenica, partendo dalla panchina. Un recupero lampo se si considera l’ansia per le sue condizioni che si era diffusa il 25 maggio: qualcuno aveva pronunciato le parole “tendine di Achille”, si era parlato soprattutto di trauma muscolare grave al polpaccio.



SEGNALI POSITIVI - Ibra era andato a ritemprarsi in Svezia e al secondo controllo, dopo una decina di giorni, tutti erano già più tranquilli. Ieri un altro test: il problema al soleo della gamba destra si sta risolvendo e Zlatan non ha più voglia di aspettare. Confortato dal terzo esame strumentale in meno di un mese, adesso punta la Roma. E Pioli sa di potersi fidare delle sue sensazioni.