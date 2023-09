Il Milan è un cantiere aperto dove diversi aspetti tattici e mentali devono essere migliorati per tornare ad essere competitivi per lo scudetto. La partite contro l’Inter e con il Newcastle hanno fatto riemergere un vecchio problema ovvero quello di trovare la via della rete con maggiore facilità. In questi giorni Stefano Pioli ha lavorato con il gruppo per trovare delle soluzioni, il punto della situazione nel nostro focus video: