Milan, Pioli ha scelto: ecco chi sarà il nuovo rigorista

Il tema rigori è diventato problematico per il Milan. Il doppio errore di sabato sera contro il Bologna, che porta la firma di Giroud e Theo Hernandez, è storico: un evento rarissimo che ai rossoneri non capitava dal 1955 e che in Serie A non si vedeva da 7 anni. In seguito al match si è parlato di chi potrà calciare i prossimi e Rafael Leao, come riportato dallo stesso tecnico, si è candidato all'incombenza: ma Stefano Pioli sembra aver deciso, dagli undici metri andrà Christian Pulisic, che su nove rigori calciati ne ha segnati nove in carriera, considerando anche la Primavera.