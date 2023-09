Cresce l’attesa in casa Milan per il derby contro l’Inter di domani alle ore 18 a San Siro. Stefano Pioli si è detto soddisfatto di come la squadra ha lavorato in settimana per preparare al meglio una sfida che non può essere già decisiva ma che comunque dirà se i rossoneri hanno ridotto il gap rispetto alla formazione allenata da Simone Inzaghi.



GIROUD TITOLARE - Le speranze rossonere sono diventate certezze con il passare dei giorni: Giroud ha recuperato dal problema alla caviglia e sarà titolare al centro dell’attacco. Stefano Pioli si affida all’esperienza di Kjaer per rimpiazzare lo squalificato Tomori.



CHUKWUEZE SCALPITA - Il Milan si schiererà dunque per 10/11 con la formazione tipo. Chukwueze è tornato carico dopo la bella prova offerta con la sua Nigeria ma sarà sicuramente la prima opzione che Pioli si giocherà a partita in corso perché Pulisic oggi è decisamente avanti nelle gerarchie.



LA PROBABILE FORMAZIONE: Maignan, Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.