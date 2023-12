Stefano Pioli, nella pancia del St.James' Park, presenta la sfida di Champions League tra il Milan e il Newcastle:



Su Ibrahimovic: "Ci siamo sentiti ieri, chiaro che sia un percorso della sua carriera. Ha affrontato tutte le sfide con grande carattere e determinazione. Sarà un valore aggiunto per tutto il club".



Su cosa ha detto al gruppo: "Avevamo già parlato stamattina, so che la squadra farà di tutto per vincere la partita. Sappiamo che avversario e che ambiente vivremo. Si tratta del primo bivio della stagione".



Sull'importanza del match: "Ne abbiamo giocato altre di alto livello ma per quanto riguarda questa stagione è sicuramente la più importante".



Sul problema di Tonali: "Sandro è sempre stato un professionista, per la vita privata dei calciatori diventa difficile per noi. Non parlo con loro solo di calcio ma quello che fanno non lo sappiamo fino in fondo".



Su Leao: "Rafa sta bene, è in condizione per giocare anche dall'inizio".



Su Tonali: "A Sandro gli sono molto vicino. Per la squadra è stato molto importante, con la sua applicazione e volontà. Purtroppo è caduto in una cosa delicata, gli siamo vicini e mi auguro che questa esperienza gli possa servire per il futuro".



Sul match: "Sappiamo l'importanza della partita, del rimanere in Europa. Ci aspettiamo una grande partita contro un avversario difficile che ha perso solo con Liverpool e Borussia. Dobbiamo far diventare questo momento il nostro momento".