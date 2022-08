A pochi istanti da Atalanta-Milan, Pioli ha parlato a Dazn.



“Sempre difficile fare la formazione avendo tanti titolari. L’importante è che stanno tutti bene, il calendario è difficile ma ci siamo, siamo preparati. I nostri giocatori devono essere bravi a trovare soluzioni in base a quelli che ti offrono gli avversari".



AVVERSARIO - "L'Atalanta ci verrà ad aggredire: saremo sotto pressione e dovremo muovere bene la palla. Non mi aspettavo giocassero con una sola punta ma i loro principi non cambiano"