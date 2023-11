Intervistato a Mediaset, Stefano Pioli ha parlato così prima della gara con il Psg:



"Sulla spinta dei tifosi non ci sono dubbi, dobbiamo mettere in campo una prestazione vibrante. Centrocampo? Non sono esperimenti, ho cercato di mettere un reparto con le caratteristiche dei giocatori che si possono completare e per cercare di uscire dal loro pressing. Per ottenere un risultato eccezionale bisogna fare uno sforzo importante, la partita ci dirà cosa fare. Ibra? Ero impegnato nella preparazione, non ho notizie. So che fa il tifo per noi".