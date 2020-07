Ripartire dopo il pareggio in casa della Spal, ancora in trasferta.atteso dalla sfida dell'Olimpico con la, il tecnico rossoneropresenta la sfida in conferenza stampa.- "Gli unici dati che interessano sono le occasioni create e i tiri effettuati, oltre a quanto concediamo agli avversari. Noi vogliamo comandare sempre la partita. A Ferrara dovevamo segnare più gol e dobbiamo migliorare in questo. Le prossime gare sono difficili, sarà più difficile creare occasioni e quindi servirà essere più concreti".- "Dà più serenità alla difesa? Lui e Romagnoli sono una coppia molto intelligente che sa comunicare bene. Con loro abbiamo fatto bene, ma molto dipende anche da cosa si fa più avanti in fase difensiva".- "Non esistono partite facili in Italia, nessuno entra in campo senza determinazione e voglia di fare risultato. Dobbiamo sempre giocare le partite con grande voglia, ne abbiamo ancora tante in pochi giorni e ognuna varrà tanto. Servono convinzione e consapevolezza nei nostri mezzi".- "La Lazio è forte, arriva da due rimonte importanti. Mancheranno Immobile e Caicedo ma ci sarà Correa, sarà una gara molto complessa anche dal punto di vista tattico".- "Pensiamo solo a fare bene domani sera, poi penseremo al resto. Dobbiamo fare il meglio possibile, la classifica è corta davanti a noi ma anche dietro, non dobbiamo perdere energie mentali".- "Forse nemmeno lui sa quanti minuti ha nelle gambe. La sua condizione migliorerà giocando: ieri ha fatto un buon allenamento, spero di impiegarlo qualche minuto in più con la Lazio".- "Ci stiamo abituando a tutti questi impegni ravvicinati, so di avere una squadra pronta".- "Siamo una squadra diversa, sono cambiate tante cose. Dovremo essere compatti e lucidi nel capire i momenti della partita. La Lazio è una squadra completa, si gioca lo scudetto. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo fiducia nei nostri mezzi".- "Avere qualche difficoltà è normale in questo periodo, sarà importante l'allenamento di stasera e poi deciderò l'undici titolare".- "Grande soddisfazione il primo anno: era una Lazio speciale, giocavamo un calcio spettacolare, in un bell'ambiente pieno di entusiasmo e passione, con la delusione della finale di Coppa Italia. Poi mi è rimasta anche la delusione del secondo anno, poteva andare diversamente".- "Può essere la sua grande occasione? Tutte le partite lo devono essere per ogni giocatore del Milan. Rafael sta facendo bene, preferisce giocare più fuori dall'area, più aperto: vedremo che scelta fare domani".- "Ancora titolare? Tutte le scelte che farò non saranno condizionate solo dalle prestazioni precedenti, serve una squadra fresca in ogni partita, quindi le valutazioni sono fatte a 360°".