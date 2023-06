Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così dell'addio di Ibrahimovic: "L'ho visto determinato per recuperare, ma più pensieroso negli ultimi giorni: sta decidendo il suo futuro".



SU IBRA - "Credo che il nostro percorso sia cominciato con la sconfitta di Bergamo e gli arrivi di gennaio. Zlatan è stata una figura importante per la squadra, per la crescita e per la mentalità. Ho avuto la fortuna di allenare un grande campione che mi ha fatto crescere e migliorare".



SU LEAO - "Sta provando a prendere da Ibra l'ossessione di diventare un campione. Il potenziale ce l'ha".