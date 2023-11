Il tecnico delStefano, da Milanello, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima della conferenza stampa della vigilia:"Giorni di valutazione, di colloqui con i giocatori e la squadra. Sabato abbiamo fatto una prestazione deludente e domani sera vogliamo metterne in campo una differente""Abbiamo rivisto la partita, siamo stati troppo poco lucidi e intensi. Sono caratteristiche che di solito abbiamo e che dobbiamo metteremo in campo domani: in questo momento della stagione è una partita difficile ma anche una grande opportunità""Primo bivio della stagione per la Champions League. Veniamo da due settimane molto difficili. Vogliamo mettere in campo una prestazione all'altezza""La passione che ho del mio lavoro mi porta a stare molto concentrato sul presente e fare il massimo giorno per giorno. Sto ripetendo che il club mi sta mettendo nelle condizioni possibili per lavorare bene. Devono essere migliorati i risultati""Voglio vedere il Milan che conosco che mette in campo le proprie idee con convinzione, fiducia e coraggio. Però dobbiamo essere quello che siamo e quello per cui siamo stati costruiti. Sappiamo che l'ostacolo è grandissimo, il Psg può vincere la Champions League: ha grandissimi giocatori e un grande allenatore""Un vantaggio sicuramente. Quello che ho proposto alla squadra sabato non ha funzionato. Dentro il nostro sistema di gioco dobbiamo essere bravi a capire cosa farà il Psg senza palla, all'andata ha fatto una cosa molto particolare con Hakimi che andava a prendere Musah a tutto campo. In base alle loro scelte dobbiamo essere bravi""Loftus sta meglio, non so se ha i 90 minuti ma ha lavorato bene durante l'infortunio. Credo che possa giocare un minutaggio non completo ma sufficiente per giocare. Donnarumma? So che sarà una serata particolare"