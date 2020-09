Stefano, allenatore del, parla a The Athletic dei suoi ricordi legati ai rossoneri: "Un ricordo mi è rimasto impresso. È stato ai tempi di un Milan-Verona. Siamo riusciti a tornare a casa con un pareggio, ma non credo che abbiamo mai superato la linea di metà campo una sola volta. Quello era il Milan di Sacchi. Non avevamo idea di cosa stesse succedendo. Non so quante volte hanno preso il palo. Hanno giocato due volte più veloce di chiunque altro in quel momento, con grande abilità e intensità. Era innovativo"."Ho iniziato a seguire da vicino il Bayern da gennaio. Ho detto ai miei assistenti che in questo momento sono la squadra che gioca il miglior calcio d'Europa. È uno stile molto intenso e aggressivo. Tutte le squadre a un certo livello in questi giorni cercano di spingere gli avversari in alto e di offrire ai tifosi un calcio d’attacco con giocatori veloci e dotati. Questa è la direzione in cui ci stiamo dirigendo"."La società è sempre stata leale con me. Ivan è venuto in palestra più spesso che in passato e ha sempre dimostrato il suo rispetto per me. La sessione di gennaio ci ha rafforzato con Ibra, Kjaer e Saelemaekers. In termini di leadership e di carattere ci hanno dato una presenza reale in campo. Tutti questi fattori hanno aiutato la squadra a crescere in fiducia e convinzione. Il talento c'era già e siamo riusciti a tirarlo fuori al momento giusto".