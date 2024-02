Milan, Pioli: 'Il Rennes forzerà i ritmi, sarà energico, ma siamo pronti. E su Bennacer...'

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky Sport, pochi minuti prima del calcio d’inizio della sfida valida per il ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes.



STESSA SQUADRA - “Si riparte con grande volontà di superare questo turno. Ci aspettiamo un avversario energico all’inizio, siamo preparati per affrontarlo”.



RENNES - “Abbiamo giocato solo una settimana fa, il Rennes prende abitualmente certe posizioni… Per recuperare tre gol probabilmente proverà a forzare i ritmi dall’inizio”.



BENNACER - “Credo che stia raggiungendo una buona condizione, la Coppa d’Africa gli ha tolto condizione. Sta bene fisicamente e mentalmente, è un giocatore importante per noi”.