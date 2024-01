Pioli: 'Rigore per l'Atalanta non c'era, Miranchuk si butta. Noi ingenui'

Redazione CM

Il Milan è fuori dalla Coppa Italia. I rossoneri cadono a San Siro contro l'Atalanta, che con la doppietta di Koopmeiners ribalta l'iniziale vantaggio di Leao. Al termine della gara, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato a Mediaset: "Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo e poi abbiamo commesso un’ingenuità grossa. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, la partita però è cambiata sul rigore che non c’era. Abbiamo fatto fatica a trovare le posizioni che nel primo tempo ci avevano favorito".





MANI DI HOLM - "E' difficile, ora ci sono tante discussioni sull'utilizzo del VAR. A vederlo così mi fa strano che l'arbitro non sia stato richiamato per andare a vederlo. Però è il primo rigore che cambia la partita e non c'era, perché il nostro giocatore tocca per primo la palla e il giocatore dell'Atalanta si butta prima del contatto. E' un peccato, era un obiettivo per noi ed essere usciti non ci dà questa possibilità".



DOVE SI POTEVA FARE DI PIU'? - "Si poteva reagire meglio. Capisco la frustrazione dei giocatori, ma si poteva avere più lucidità. C’era tutto il tempo per rimediare. Non siamo riusciti a riprendere una partita che è stata difficile ed equilibrata. È stata giocata bene nel primo tempo e meno bene nel secondo tempo".



JOVIC - "Ha fatto meno bene, ma credo che non sia esclusivamente responsabilità sua. Lui è un giocatore bravo a giocare palla addosso e poi aprirla, dovevamo stare un po’ più bassi con gli esterni e aprire spazi per gli attaccanti. Non ci siamo riusciti e siamo stati penalizzati da questo".



ANCORA SUL RIGORE DATO ALL'ATALANTA - "Non avevo bisogno di rivederlo, era nella traiettoria giusta. Ho visto che la palla era stata deviata e Miranchuk si era già gettato. Un episodio che ha cambiato direzione ad una partita equilibrata".