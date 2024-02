Milan, Pioli in bilico: una sola via per restare

Il futuro di Stefano Pioli è ancora tutto da scrivere. Dopo la vittoria dello scudetto (durante la stagione 2021-22), il Milan aveva deciso di prolungare il contratto del suo allenatore fino al giugno del 2025, ma non è ancora detto che il tecnico ex Lazio, Inter e Fiorentina possa arrivare fino alla fine del suo accordo con il club rossonero. Non si sa alla fine della stagione quale sarà il futuro di Pioli: ciò che possiamo affermare con certezza è che la sua posizione non sia più salda come un tempo.



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è una sola via affinché Stefano Pioli possa rimanere saldamente al comando dei rossoneri nella prossima annata: la vittoria dell’Europa League. Alzare un trofeo internazionale permetterebbe al Milan, infatti, di rendere la stagione positiva, aumentare il suo appeal e accrescere il valore del brand. Vittoria, immagine, valore: ovvero tutto ciò che il patron Cardinale pretende per la sua società. Intanto, il Napoli ha messo nel mirino Pioli per la stagione 2024-25.