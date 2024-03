Milan, Pioli: 'Indagini? Intorno a noi a ho visto tranquillità. Ho incontrato Ibra e Furlani'

Il Milan vuole arrivare a Dublino per giocarsi la finale di Europa League, il primo passo sarà quello di superare l’esame della Eden Arena. Stefano Pioli presenta la gara contro la Slavia Praga in conferenza stampa.



LEGGI QUI - PIOLI: 'HO CENATO CON IBRA E FURLANI'



Se ha già deciso l'undici: "Sì, stamattina. In base a ciò che vogliamo mettere in campo e alle posizioni. Difficile scegliere avendo tanti giocatori, ma più facile perché se non funziona il Piano A, c'è un Piano B di alto livello".



Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Segui Slavia Praga-Milan in diretta su DAZNGUARDA SU DAZN



Sulla Primavera e quali differenze o analogie rispetto al ritorno di Rennes: "Sul pullman abbiamo visto i rigori. Faccio tanti complimenti a Ignazio e ai ragazzi. Un risultato prestigioso che certifica il lavoro del settore giovanile. Analogie ci sono, sono squadre simili. Lì avevamo un gol in più di vantaggio, ma proprio perché veniamo da quell'esperienza siamo preparati. Poi aver vinto o perso la partita prima in campionato non fa differenza, conta solo domani".



Quanto è importante recuperare Fikayo Tomori e Kalulu, coppia Scudetto, per caratteristiche: "Molto importante. Hanno caratteristiche di velocità, di lettura di uno contro uno. Importante come altri recuperi. Ci sarà spazio per tanti giocatori".



Se ora vuole un Milan cinico o bisogna passare dalla prestazione: "Domani è importante il risultato, come sempre. Noi pensiamo che giocare meglio aiuti a fare risultato".



Perché il Milan non può entrare al Mondiale per Club, se è ingiusto: "Onestamente non ho guardato tanto i parametri, forse perché negli anni precedenti non ha fatto le coppe il Milan e non ha raggiunto un determinato ranking. L'ambizione è tornare a giocarlo anche noi, per il nostro blasone".





A che partita della stagione deve ispirarsi il Milan domani: "Non c'è una partita di riferimento. Non possiamo fare copia e incolla, ma sappiamo che prestazione dobbiamo fare domani: difendere e attaccare bene, prendendoci situazioni di vantaggio".



Se i due gol di vantaggio possono portare a sottovalutare la partita e cosa ha detto: "Non c'è questo rischio. Sappiamo che abbiamo un discreto vantaggio, ma il passaggio del turno va conquistato domani. I nostri avversari hanno energia, sanno attaccare anche con tanti giocatori, ma potrebbe voler dire anche trovare più spazi".



Sulle indagini, se ha detto qualcosa ai giocatori: "Non ho detto nulla. Intorno a noi ho visto tranquillità e serenità. Ci siamo preparati con concentrazione. Sappiamo che è un obiettivo importante e vogliamo passare il turno".



Se sono rimasti sorpresi dallo Slavia Praga all'andata: "Abbiamo analizzato molto i primi 30 minuti e abbiamo lavorato su quello, loro avevano fatto molto bene. Però non siamo convinti sarà la stessa partita e lo stesso avversario".