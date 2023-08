Il Milan ha chiuso il nono acquisto di questa sessione estiva di calciomercato con la definizione della trattativa con il Platense per Pellegrino e prepara già il terreno per il decimo colpo. Moncada e d’Ottavio stanno lavorando anche sulla ricerca di un nuovo attaccante che possa prendere il posto in rosa di Colombo, destinato al Monza, e fungere da alternativa a Giroud. Un ruolo importante nella valutazione complessiva l’ha sicuramente Pioli che indicato la linea da seguire, nel nostro focus video tutte le ultime novità: