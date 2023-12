Intervistato a Sky Sport,ha commentato così il successo contro il Monza: "Dobbiamo lavorare su noi stessi, dobbiamo alzare il livello e dare continuità. Era la partita giusta, venivano da una partita dove abbiamo speso tanto e i ragazzi l'hanno interpretata bene. I giovani vanno applauditi su cui c'ò un gran lavoro del club"."Per fortuna fa parte del calcio. Viviamo grande emozioni e grandi delusioni, come quella dell'altra sera e di questa mattina. Siamo felici per lui ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Dobbiamo continuare così"."L'idea era di tutelare le caratteristiche dei giocatori che avevamo in campo. Soprattutto per il modo di attaccare del Monza abbiamo dovuto difendere in maniera più compatta"."Pobega sembra un problema all'anca mentre Okafor forse un po' affaticato, forse un crampo da fatica. Ha appena recuperato da un problema all'altra gamba e speriamo che non sia nulla di così serio. E' chiaro che è importante recuperare i giocatori"."Dobbiamo guardare noi stessi, fare il massimo ogni giorno e la prossima partita giocheremo contro una squadra che darà il massimo. L'obiettivo è entrare nei primi quattro e dobbiamo continuare a vincere le partite"."I miei giocatori fanno bene a crederci. Io credo nelle loro potenzialità, ma credo che il nostro prossimo obiettivo è la Salernitana".A DAZN"Abbiamo fatto una partita con attenzione, determinazione. Controllandola. Ha dato un risultato meritato e convincente""Quello che siamo e non siamo riusciti a fare in Champions lo sappiamo e ci servirà per crescere. Ma ora abbiamo due mesi per concentrarci in campionato e venivamo da una sconfitta: era doveroso entrare in campo con generosità. L'abbiamo fatto bene dall'inizio e abbiamo fatto una buonissima partita""Simic avrebbe giocato oggi perché Kjaer rientrava da un infortunio. Pobega poi ha avuto qualche problemino... Ha esordito molto bene al di là del gol: ha fatto una prestazione di personalità e non è facile esordire a San Siro. Gli ho detto di stare attento dopo il gol e di continuare con concentrazione e che non era ancora finita. Un bel lavoro del settore giovanile: ci sono tanti giocatori di prospettiva e devono continuare a lavorare con questa serietà e volontà. Devono sfruttare queste situazioni e noi dobbiamo avere pazienza con loro""Avevamo due possibilità. Vogliamo lavorare in parità sopra e sotto: o giocavamo a 4+1 sotto o cinque. Lo fatto per facilitare Kjaer e Florenzi. Chiaro che fosse giusto per tutelare la loro condizione. Pobega poteva farlo, è un giocatore intelligente. I giocatori l'hanno interpretata bene""Io penso che da quando sono al Milan, all'esterno siamo sempre stati visti con diffidenza anche quando sono arrivati grandi risultati. Questa negatività non è mai entrata a Milanello e neanche in questo momento entra a Milanello. Poi siamo il Milan e abbiamo un grande potenziale ed è normale che ci siano delle critiche. L'importante è che i ragazzi continuano a lavorare con fiducia e decisione, rendendo in quello che stiamo facendo. Non è mai mancato""Un mix. Si gioca troppo. Ieri il Newcastle ha avuto due infortuni, Joelinton e Schar. Mi auguro che Pobega sia solo un problema all'anca e che per Okafor sia solo un affaticamento. Ma che si giochi troppo sicuramente sì, ma questo vale per tutti"- "Quando scendiamo in campo sappiamo che maglia indossiamo e che vogliamo vincere: questa è la mentalità per ogni partita e per ogni competizione. Poi gli altri non vedranno l'ora di incontrarci. Affrontiamo una partita alla volta e facciamo la corsa sui noi stessi: pensiamo a fare più punti possibile, non guardiamo la classifica”