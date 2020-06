. Centosei giorni dopo l'ultima volta, lo spagnolo è pronto a rimettersi la maglia del Milan e affrontare un finale di stagione da vivere al massimo. La squalifica in Coppa Italia, infatti, lo ha costretto a posticipare l'esordio-bis di questa stagione, l'inaugurazione di una full-immersion calcistica da approcciare con il piede totalmente premuto sull'acceleratore.. L'ex Villarreal riparte dalla 'sua' fascia destra, diventata territorio fertile dopo la partenza di Suso: il 4-4-2 lo aveva rigenerato dopo una prima stagione piena di difficoltà.Non era facile, d'altro canto, convincere dopo i 18 milioni spesi nell'estate 2018 da Leonardo. Il 4-3-3 e la presenza del connazionale Suso avevano complicato i suoi primi mesi italiani,. Castillejo si è preso il Milan grazie alla sua frizzantezza e corsa. Lo confermano le 8 gare giocate da titolare prima dello stop forzato: ripartirà dal Via del Mare, preferito a Paquetà.In quella che pare essere un'altra conferma: Pioli ha deciso,. Spetterà al tecnico trovare la chimica giusta per fornire idee, qualità, ma anche spirito di sacrificio. Doti che non mancano a Samu, il nuovo padrone della fascia destra. Pronto a correre già da lunedì sera.