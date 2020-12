L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato anche a La Stampa e ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita", dice parlando della Juve. "Così come l’Inter - aggiunge - che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla Juventus, ha speso parecchi soldi e non avrà impegni internazionali.