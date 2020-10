Alla vigilia della sfida contro lo Spezia in programma domani a San Siro, l’allenatore del Milanha parlato oggi in conferenza stampa delle condizioni della squadra e non solo:- “Ci siamo sentiti io e Ibra, gli ho fatto gli auguri. Sta bene, è voglioso di tornare, è dispiaciuto di passare una giornata così importante da solo, senza la sua famiglia. Gli facciamo tutti gli auguri senza dire quanti anni ha (sorride, ndr)”.- “È stato difficile l’altra sera pensare ad altro, l’obiettivo era troppo importante. La partita si è fatta difficile, era piena di sensazione ed emozioni, è sbagliato guardare al passato. La squadra sta gettando le basi per costruire qualcosa di importante, pensiamo al presente per costruire un buon futuro. La partita è stata difficile, ma da queste partite si esce ancora più forti e maturi, più consapevoli di cosa c’è da migliorare e più pronti per i prossimi impegni”.- “Non ci si ferma perché si è stanchi, ma solo quando il cammino è concluso. A qualche giocatore ho chiesto uno sforzo importante, abbiamo tanti assenti, a qualcuno abbiamo chiesto tante partite ravvicinate. Valuterò bene oggi, è stata una partita molto dispendiosa. Dobbiamo abituarci a rotazioni visti i tanti impegni ravvicinati, ci vuole sempre intensità mentale, bisogna essere tutti pronti. Lo Spezia ha vinto su un campo difficile come Udine, è un avversario difficile, facciamoci trovare pronti. Non so quanto possano assomigliare ai portoghesi, giocano a calcio, hanno qualità tecniche e Galabinov che sta facendo gol importanti. Ci vuole serietà e lucidità, precisione tecnica che non abbiamo avuto giovedì sera”.- “Leao, Colombo o Maldini? Sono tutte possibilità da valutare bene. Vediamo con che undici scendere in campo e poi avrò l’occasione di cambiare anche in corsa coi cinque cambi. Maldini o Colombo? Vedremo, non volevo dare punti di riferimento con Maldini in Europa”.- “Potrebbe giocare, anche se l’abbiamo conosciuto solo ieri. A livello fisico sta bene, meglio di noi, arriva da un campionato con 20 partite ufficiali. Però è disponibile e credo che sarà convocato, vedremo poi lo sviluppo della partita. Ho parlato con lui ieri, lo avevo visionato più volte, ha giocato a sinistra e trequarti ma anche a destra. È veloce e con buona tecnica, dovrò scoprire dove può fare meglio. È un giovane con belle qualità nell’uno contro uno, gioca in diverse posizioni, ci dà tante soluzioni. Arriva con metodologie di lavoro diverse, diamogli tempo ma ci potrà dare soddisfazioni”.- “Tutte le situazioni sono momenti di crescita, dei meccanismi e dei compagni. Sandro è un giocatore su cui punto e puntiamo, è un titolare del Milan, non è solo un giovane di prospettiva. Più titolari abbiamo e meglio è”.- “Ha avuto un leggero infortunio, ha zoppicato, lo valuterò oggi e poi deciderò”.- “Quando e se arriverà parlerò di lui che ancora non è un nostro giocatore”.- “Stiamo facendo un bel lavoro dentro e fuori dal campo”.- “Può fare meglio, non è ancora al 100% dal punto di vista fisico. Abbiamo fatto una preparazione corta, alcuni l’hanno saltata, ci vuole pazienza e lucidità. Samu sa che deve lavorare e trovare la miglior condizione possibile”.- "Rafa è solamente una settimana che si allena con noi. Senza le problematiche di Ibra e Rebic gli avrei concesso più tempo per entrare in squadra. Chiaramente deve crescere e lavorare, ma soprattutto dal punto di vista fisico. Per due mesi non ha fatto nulla, è normale vada aspettato e può essere importante per noi".- "Dà soluzioni nell'uno contro uno soprattutto. Credo possa migliorare nel posizionamento tra le linee e nell'attaccare meglio l'area, per concludere l'azione".- "Abbiamo giocato tutte queste partite con tanti assenze, non dimentichiamolo. Mi auguro per metà ottobre di avere più giocatori possibili a disposizione, ne abbiamo bisogno".