Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a Milan Tv la partita persa contro lo Spezia: "Aver perso una partita così ci deve dare una grande forza di reagire. Paghiamo a caro prezzo i nostri errori in entrambe le fasi, ma poi ci sono anche altre responsabilità. E' un vero peccato".



SULL'ARBITRO - "Ha sbagliato, si è accorto subito e ci ha chiesto anche scusa. Purtroppo è andata così".



SULLA PARTITA - "Abbiamo perso lucidità dopo l'episodio decisivo della partita. C'era voglia di vincere la partita, ma quell'episodio ci ha mandato in confusione. Abbiamo sbagliato sul secondo gol, è evidente, abbiamo perso tutti l'attenzione".



ANCORA SULL'ARBITRO - "Ha commesso un errore grave, lo ha anche ammesso. Purtroppo è una serata negativa, è andato tutto storto. Ci deve però la carica per reagire subito".



SU KRUNIC E BAKAYOKO - "Tutto sommato abbiamo avuto un buon equlibrio. Nel secondo tempo qualche cosa l'abbiamo concessa in fase difensiva. Ma è troppo poco aver segnato un solo gol con quello che abbiamo creato".