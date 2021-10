L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dalla conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions League contro il Porto: "E' molto importante ma non è ancora decisiva. Il doppio confronto inciderà molto sulla classifica del girone".



Sul Porto: "Hanno giocatori offensivi forti e veloci, sarà difficile ma noi abbiamo il nostro modo di giocare che dobbiamo portare avanti. La nostra classifica in Champions non rispecchia le prestazioni nelle prime due gare. Abbiamo capito che in competizioni così i dettagli fanno la differenza, è in questo che dobbiamo crescere per poter competere anche in Europa".



Sulle assenze: "Dispiace aver perso anche Rebic che stava benissimo. La rosa però è competitiva, chi giocherà è forte, ho anche dei ricambi. Vedremo che scelte fare, Ibra sta meglio. Vedremo come inizieremo il match, poi avremo anche dei cambi per migliorare la partita. Per me è la cosa più bella, alleno un gruppo di giocatori che danno sempre il massimo. Vedere i loro miglioramente è una grande soddisfazione. I bravi allenatori sono quelli che fanno crescere i singoli giocatori e quindi tutta la squadra. Io sono convinto che possiamo crescere ancora".