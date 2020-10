Stefano, allenatore del, parla a Milan Tv dopo la vittoria ai rigori col, che ha permesso ai rossoneri di centrare la qualificazione alla fase a gironi di: "La prima volta che succede una roba del genere. Il calcio è questo qua, secondo me abbiamo anche condotto bene la partita e ci siamo fatti sorprendere dal loro primo tiro in porta sul pareggio, dopo la partita si è fatta più complicata. Mancava lucidità e non è stata la miglior partita dal punto di vista atletico. Il doppio palo? Qualcosa la fortuna me lo ha ridato indietro, io ci ho perso una finale di Coppa Italia. Sono soddisfatto della qualificazione, ce lo meritiamo per il percorso fatto, ma ci sono cose migliorabili".- "Con tutta onestà ero sicuro potessimo ribaltare il risultato. I rigori vanno così. Loro potevano chiuderla in tre occasioni, la speranza c'è sempre. Mi piace credere che ci abbiamo creduto e l'abbiamo voluta. Era il primo obiettivo stagionale, un percorso iniziato a gennaio. Quindi... bene così! I ragazzi lo sanno meglio di me che ci sono situazioni in cui bisogna essere più efficaci e pericolosi. La fatica inizia a sentirsi anche se siamo solo a inizio stagione"."I risultati positivi ti aiutano a recuperare prima. Il gruppo non sarà mai un problema, questo è un gruppo che lavora bene, ha le sue certezze e le porta avanti. E' consapevole che dentro le vittorie ci sono situazioni che vanno migliorate. Noi dobbiamo puntare a essere competitivi ad alti livelli".- "Lorenzo gli ho dato una pacca sulle spalle e gli ho detto che ha fatto la spizzata giusta al momento giusto e ci ha fatto pareggiare".