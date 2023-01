Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara in casa del Lecce:



"Mi auguro determinazione più che serenità, veniamo da due partite in cui abbiamo raccolto meno di quel che meritavamo. La partita di oggi è la più importante, perché è fondamentale tenere il passo. Napoli a +10? Noi dobbiamo pensare alla nostra strada, che ci deve vedere in continua evoluzione. Poi vediamo dove arriviamo alla fine".