La squadra di Stefano Pioli riparte dai tre punti ottenuti in casa contro il Verona che hanno proiettato i rossoneri al 2° posto, alle spalle dell’imbattuta Inter (a punteggio pieno anche grazie al roboante successo nel derby). Ie il tecnico emiliano, dopo le difficoltà occorse durante tutto il corso della scorsa stagione, opterà per un turnover, specialmente nel reparto offensivo. Nell’ultima annata, uno dei problemi principali che affliggeva la rosa rossonera era la cosiddetta coperta corta, ovvero la mancanza non solo di alternative di qualità all’11 titolare ma anche l’assenza, a livello numerico, di ricambi da inserire a match in corso., chiamati a innalzare la qualità e la profondità della rosa in quel di Milanello.I prossimi dieci giorni saranno quini decisivi per capire se le “riserve” del Milan saranno all’altezza dei giocatori titolari. Nel match di domani, ore 18.30,, esterno classe 1999 proveniente a titolo definitivo dal Villarreal, nonché l’acquisto maggiormente oneroso della campagna trasferimenti rossonera (operazione da 20 milioni di euro più 8 di bonus, più un contratto da cinque anni sino al 2028)., con i suoi scatti, le sue accelerazioni e i suoi dribbling.– sino a ora soli 87’ giocati in quattro spezzoni di partita – ma non la prima in assoluto negli 11 iniziali, avendo già avuto l’opportunità di scendere in campo dal 1' contro il Newcastle in Champions League. La chance avuta in Europa non ha entusiasmato il pubblico di fede milanista (un suo colpo di testa respinto da Pope è stata una delle palle gol più importanti del match) ma Pioli ha fiducia nelle sue giocate.. Quest’oggi spetta a Chukwueze convincere il proprio allenatore che una maglia da titolare non è solo un’opzione in caso di necessità ma una scelta da poter compiere in ogni momento della stagione.Riavvolgiamo il nastro della carriera del nigeriano e torniamo alla sua stagione di debutto nel calcio professionistico, l’annata 2018/19.È l’undicesima giornata della Liga, la sesta partita ufficiale in assoluto (proprio come in questo caso) di Chukwueze con la maglia del Sottomarino giallo. Il match termina per 2-2 ma a illuminare il Campo de Fútbol de Vallecas, stadio di casa della formazione spagnola situato in un quartiere nel sud-est di Madrid, è una giocata con il quale nigeriano ha portato in vantaggio la formazione ospite:La missione è partita, Chukwueze è pronto a innestare alle marce alte, dimostrando, ancora una volta, quanto abbia desiderato di trasferirsi al Milan (dopo aver rifiutato, in estate, una ricca offerta da parte dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo).