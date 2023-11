Stefano Pioli ha già in mente la formazione che dovrà cercare di superare l’ostacolo Fiorentina domani sera a San Siro. Loftus-Cheek ha recuperato ma non sarà preservato in vista della sfida di martedì sempre a San Siro contro il Borussia Dortmund, decisiva per ottenere il pass per gli ottavi. Spazio a Musah a centrocampo come mezzala destra mentre sul versante opposto agirà Pobega.



KRUNIC IN PANCHINA - Un’altra importante novità di formazione riguarda l’utilizzo di Reijnders come vertice basso in cabina di regia con Krunic inizialmente in panchina. Scelte obbligate in attacco con Chukwueze largo a destra nel tridente, Pulisic a sinistra e Jovic terminale offensivo.



LA PROBABILE FORMAZIONE: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic.