Il tecnico delStefanoha parlato a Sky dopo la vittoria sul Psg:"Abbiamo giocato con anima, spirito ed energia, era chiaro che contro una squadra così forte serviva uno sforzo eccezionale. Ora abbiamo un'altra possibilità, ce la giocheremo bene col Dortmund".-. "Bisogna essere consapevoli del perché non sono arrivate certe prestazioni. Molto lo hanno fatto i giocatori, io ho cercato di ricordare loro che squadra siamo e che calcio facciamo. Ci sono momenti, abbiamo regalato ai tifosi una serata che vorrebbero sempre. Sabato abbiamo sbagliato in modo netto, ma abbiamo il nostro spirito e gare come questa dicono tante cose. Abbiamo avuto anche le occasioni per fare qualche gol in più, nonostante la sofferenza. Al sorteggio lo avevo detto che ce la saremmo giocata all'ultima giornata. Ora è importante la prossima".- "Questo deve essere il suo standard. Potrebbe essere un campione ma dipende da lui, dalla sua qualità e dalla voglia di lavorare con gli altri".- "Chiaro che se paragoniamo oggi all'Udinese non c'è confronto. Abbiamo pagato qualche errore a caro prezzo, ora dobbiamo rituffarci sul campionato e fare bene a Lecce, questo deve essere il nostro prossimo obiettivo perché dobbiamo rimetterci a posto in classifica".Poi a: "E' sempre stato il nostro modo di lavorare, sappiamo quando riusciamo a mettere in campo le nostre qualità. Sappiamo che quello che ci gira intorno non è mai equilibrato: o siamo dei fenomeni o siamo dei pirla, ma non siamo né uno né l'altro"