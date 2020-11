Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport: "Zlatan dice cose giuste, giocare così tanto come stiamo giocando è molto dispendioso. Queste saranno le partite più difficili, Udinese e Verona hanno avuto tutta la settimana per preparare questa partita, noi abbiamo fatto una sola rifinitura. Dobbiamo essere riequilibrati e valutare bene la prestazione, siamo anche in Europa e vogliamo fare bene in entrambe le competizioni. Ibra mi ha detto che era dispiaciuto, perché potevamo vincere, mi ha detto che ha bisogno di riposare e che il prossimo rigore lo tirerà Kessie. Volevamo vincere, le disattenzioni su palla inattiva ci devono far riflettere, iniziano a essere troppe, dobbiamo lavorare. Abbiamo creato tanto, credo 25 palle-gol dobbiamo cercare di continuare a crescere. La fase difensiva? Dipende anche dalla bravura degli avversari, oggi abbiamo sofferto solo una volta con Zaccagni su palla in movimento. Oggi il Verona ha giocato una grande partita, fisica, ha fatto due gol, complimenti a loro. Noi siamo una grande squadra, siamo giovani e maturi. Dopo la pausa abbiamo 10 partite in 31 giorni, sarà un periodo stimolante".