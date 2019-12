Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 dei rossoneri contro il Sassuolo: “Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo, con più velocità e precisione. Nella ripresa abbiamo dato tutto, è stata una gara molto dispendiosa contro una squadra che palleggia bene. Abbiamo avuto 8-10 occasioni chiare. Dovevamo vincere, ma non ci siamo riusciti, vuol dire che dobbiamo lavorare tanto”.



SU LEAO - “Se lo vedremo di più in campo? C’è possibilità per tutti, abbiamo tanti buoni giocatori qui, poi c'è un allenatore che fa delle scelte. Le altre volte con Leao non avete avuto gli stessi giudizi".



SU BONAVENTURA - “Se è vero che con Bonaventura giocano meglio anche gli altri? E’ un giocatore che si sente e che ha il senso del gioco. Oggi abbiamo fatto delle belle giocate, ci è mancata determinazione e qualità nel fare gol. Il Sassuolo teneva la linea molto alta, avremo potuto cercare qualche azione più diretta fin dai nostri centrali. Noi purtroppo dobbiamo fare un volume di gioco importante per riuscire a segnare”.



SU PIATEK - “Ci vuole equilibrio nelle valutazioni. A Bologna era il salvatore della patria, oggi non è che non abbiamo vinto per colpa sua. Dovevamo fare di più tutti in area“.