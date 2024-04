Milan, Pioli: ‘Leão in condizioni eccellenti, Jovic può fare di più. Su Camarda e Bennacer….’

in programma domani alle ore 15 a San Siro nella consueta conferenza stampa della vigilia:"Sarà difficile, stanno bene. Non prendono gol, hanno qualità, vuole giocare. Noi poi abbiamo le qualità per mettere in difficoltà, impensierirli e controllare la partita".: "Devono esserlo. Abbiamo tanti giocatori con qualità tecniche e balistiche per concludere di più e meglio da lontano".

"Abbiamo lavorato tanto e stiamo lavorando tanto con giocatori abituati diversamente. Lo abbiamo fatto in modo molto positivo, soprattutto per le qualità che hanno. Si sono calati bene in questa nuova realtà. Sono molto intelligenti, è un piacere lavorare con loro e loro sanno che hanno margini di miglioramento. La crescita della squadra è continua e può durare a lungo. Sono giocatori maturi, ma che ancora possono riempire il loro bagaglio".: "Molto, proprio oggi abbiamo fatto una riunione video con lui e i suoi dati sono superiori a quelli che aveva al Villarreal. Ha delle caratteristiche importanti e deve continuare così".

"Ha ritrovato entusiasmo. Dipende dai risultati. Siamo sempre stati bravi a giocare con entusiasmo quando abbiamo avuto momenti positivi. Per continuare così devi abbinare prestazione e risultato".: "Tijjani ha giocato spesso lì. Dipende dall'uscita del terzino. Con tre giocatori così tecnici e con così tanta capacità di movimento è possibile creare situazioni pericolose. Poi cerchiamo di sfruttare le caratteristiche. Loro hanno i giusti equilibri lavorando sia con che senza palla".

"Non ho pensato a Juventus e Napoli, ho pensato alle caratteristiche dei nostri giocatori. Una squadra equilibrata che metta in difficoltà gli avversari. Un'opzione che stiamo valutando".: "La Premier è molto intenso come campionato e molto tecnico. Di altissimo livello. Non penso che il nostro campionato sia troppo distante".: "Sì, può giocare lì Bennacer. Ha avuto un po' di influenza. Jovic ha qualità. Continuo a pensarlo e a crederlo. Si è fatto trovare pronto, ma può fare di più".

"Non so dire la situazione Camarda. Voi parlate tanto di futuro, noi solo di presente"."Sì, perché abbiamo sempre lavorato con tutti e abbiamo lavorato bene. Ciò che abbiamo fatto finora conta poco. Dobbiamo solo pensare a mettere in campo la miglior prestazione domani"."Florenzi punta sempre in alto. Arriviamo nel nostro momento migliore con lui al massimo".

"Il fatto che non sia a disposizione, molto è perché c'è la partita giovedì. Non si è allenato sempre con noi. Precauzionalmente non sarà convocato domani, ma dovrebbe esserci giovedì"."La concentrazione è solo su domani. Se ci saranno cambia saranno dovuti a ciò che ho visto in settimana, a qualche problemino e alle squalifiche. Avremo tempo per recuperare energie. Ora è importante dare continuità"."Sono cambiato e cambierò. Tutte le esperienze, negative e positive, insegnano qualcosa. Una capacità dell'allenatore è portarsi a casa qualcosa di importante. E in questi anni l'ho fatto".

"La voglia c'è. Arriviamo nel periodo importante in buone condizioni mentali. Avevamo già vinto quattro partite, non siamo mai riusciti a vincere la quinta. Affrontiamo una squadra che col cambio di allenatore non ha più subito gol e ha messo in difficoltà la Roma".