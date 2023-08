Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto a Dazn dopo la vittoria in casa del Bologna:



"Più metti in gioco le qualità che hai, meglio giochi. Ne abbiamo tanti di giocatori tecnici, si sono viste delle belle cose anche se dobbiamo ancora trovare il miglior equilibrio dopo solo un mese che lavoriamo insieme".



PULISIC - "Sono soddisfatto, avevo chiesto ai dirigenti certe caratteristiche e ho avuto i giocatori giusti. Chi c'era già ha dato tutto per far inserire al meglio i nuovi. Christian lo conoscevo bene, ero sicuro di accogliere un giocatore di qualità già dalle prime telefonate. Bene così".



GIROUD - "E' un leader tecnico, detta il giusto atteggiamento, lavora per la squadra, finalizza. E' felice, questo è l'importante. Ogni tanto va fatto rifiatare, ma è importante, sono contento di averlo".



LEAO - "Cerco sempre di fargli capire che è dotato di superpoteri che deve mettere a disposizione della squadra, lui sta lavorando e capendo in attesa della miglior condizione. E anche che il caldo se ne vada. Abbiamo preferito rifiatare in campo oggi".



SENZA IBRA - "Zlatan ci manca, poco ma sicuro. Ma ci ha fatto crescere, adesso i giocatori che hanno fatto il percorso da quattro anni a questa parte sono pronti. Credo che Maignan possa essere considerato il leader mentale e caratteriale adesso".