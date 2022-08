Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo contro il Bologna: “Giocare davanti ai nostri tifosi è particolare, ci regala un’emozione, una passione, che cerchiamo di tramutare in energie sul campo. La squadra è più consapevole, ha giocato con ritmo, con voglia di essere pericolosa, di difendere da squadra. Sono soddisfatto. De Ketelaere? Ha grande talento, deve crescere, deve imparare a conoscere i compagni e loro devono imparare a conoscerlo, sono processi che richiedono tempo. Ma è un ragazzo intelligente. Leao? E’ un giocare con un potenziale importante, deve pensare di lavorare per migliorare. E’ molto intelligente, ha un linguaggio del corpo che a volte lo frega, può fare tante cose per migliorare ma l’atteggiamento è quello giusto. A volte esce un po' dalla partita, ma lo sa che è uno step da fare, deve migliorare. Messias e Saelemaekers? Sono contento di entrambi, ci sono degli equilibri da rispettare che noi sappiamo. Fanno un lavoro sporco importante, difensivo. L'equilibrio è importante, a destra mi sento tranquillo. Non credo che Adli possa giocare a destra, è un trequartista, può al massimo giocare a sinistra".