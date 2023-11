Il Milan di Stefano Pioli vuole tornare a vincere in campionato. Il tecnico rossonero ne ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Lecce: "L'obiettivo è cercare di giocare bene, meglio dei nostri avversari, di vincere la partita, sapendo le difficoltà che ci possono essere. Dovremo essere molto attenti, in entrambe le fasi di gioco".



LOFTUS CHEEK E POBEGA - “Ruben rientrava dopo 40 giorni e ha fatto una partita eccezionale da tutti i punti di vista. È con noi ma difficilmente potrà giocare. Pobega dovrà inserirsi con le sue caratteristiche, come dovranno fare tutti".



LEAO E I COLPI DI TESTA - “Rafa sa quello che deve fare per essere utile alla nostra fase offensiva. Il secondo gol che abbiamo fatto martedì è perché lui era dentro l’area e ha lottato con Hakimi su un cross. Chiaro che deve stare dentro l’area, deve avere i tempi giusti: ha la fisicità necessaria e sa quello che deve fare”.