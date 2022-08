Ilnon va oltre lo 0-0 in casa del Sassuolo, il tecnicocommenta a Dazn al termine dell'incontro: "Cosa è mancato stasera? Lucidità. Bisogna leggere meglio le situazioni, quel che ti concede e che non ti concede l'avversario. Siamo partiti bene, dopo quando il Sassuolo si è abbassato andavamo troppo profondi quando non c'era lo spazio. Troppa frenesia, poca qualità nei movimenti".- "Devo cominciare a gestire le forze dei giocatori. Senza Origi e senza Rebic era complicato, ma Charles è abituato a fare il falso nove. Abbiamo provato un po' di più ad aprire la difesa avversaria, ma spesso siamo stati poco lucidi. Dal 70' in poi abbiamo giocato come se mancasse solo un minuto e invece c'era tempo. Non dobbiamo crearci troppa frenesia che non ci porta a una qualità di gioco migliore".- "L'Atalanta diciamo che l'abbiamo costretta noi ad abbassarsi e anche all'inizio col Sassuolo. Dopo quando l'avversario si abbassa cambia la partita, devi palleggiare di più e noi abbiamo sbagliato troppo. Una squadra matura come la nostra deve lavorare con più qualità facendo scelte migliori".- "Credo che oggi ci siano stati troppi giocatori pronti ad attaccare la profondità: erano in cinque. A volte la voglia di vincere ti fa perdere lucidità. La partita non mi è piaciuta tantissimo, tanti mezzi contatti fischiati: ci vuole ritmo, invece continuiamo a fischiare tanto".- "I ragazzi sono consapevoli delle difficoltà avute oggi e perché le hanno avute e questo è importante per la preparazione della prossima partita. Sabato sarà tutt'altra partita, l'Inter ha un altro modo di giocare. Dobbiamo prepararla dal punto di vista tattico e fisico. Volevo fare qualche rotazione in più poi non ci sono riuscito per vari motivi e perché mancavano dei giocatori. Conosciamo bene i nostri avversari, anche loro ci conoscono e la preparazione deve essere la migliore possibile. Questa partita aggiunge più peso al derby? No, perché il derby è il derby a prescindere. La rivalità va da sola, al di là della classifica che dopo 4 partite non può essere così determinante ma l'importanza della partita in sé la conosciamo".- A Milan TV, poi, Pioli ha fatto il punto sugli infortunati: "Florenzi, credo, che sarà un infortunio muscolare abbastanza grave. Rebic e Origi ho la speranza di recuperarli per sabato: giovedì e venerdì sono decisivi".- In conferenza stampa, infine, Pioli ha risposto così a chi chiedeva se fosse mancata ferocia: "No, se cominciamo tutte le volte della partita dell'anno scorso, giocheremo il derby e parleremo ancora dell'anno scorso, ma è un'altra storia. Negli ultimi due mesi del campionato abbiamo vinto abbastanza nettamente col Sassuolo perché eravamo in una condizione fisica e mentale eccellente. Dobbiamo lavorare durante la partita e poi abbiamo le qualità per vincere. Sono aumentate le nostre aspettative e dobbiamo reggerle, ma è giusto così, è un privilegio. A me non sono piaciute le tante interruzioni, potevamo vincere e anche perdere, però tutti sti fischi, queste interruzioni, non giochiamo a calcetto dove non c'è il contatto, il contatto c'è. Io parlerei di un Milan poco lucido, ma non poco determinato".