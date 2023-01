Ilsi fa riprendere dalla, dal 2-0 al 2-2 con la rete di Abraham nei minuti di recupero., tecnico rossonero, commenta a Dazn al termine dell'incontro: "Con i cambi volevo inserire gente fresca. L’obiettivo era diverso e non aver vinto una partita giocata così bene ci dispiace".- "Si dice che dobbiamo continuare a giocare così ma che le partite finiscono al 95’ e che serve più attenzione. Abbiamo preso 2 gol su calci piazzati e non possiamo concedere. Siamo delusi, avevamo giocato bene e meritavamo di vincere. Purtroppo ci siamo incasinati la vita da soli".- "Dybala ha cercato il fallo e Vranckx è stato un po' troppo aggressivo. Dopo il 2-1 loro ci hanno creduto fino alla fine. Bisogna difendere meglio su quelle situazioni. Difficile commentare, avevamo preparato bene la partita. Ora valuteremo tutto e cercheremo di migliorare".- "Recupera qualcuno? Non ho certezze, spero di recuperare qualcuno. La squadra sta bene, si gioca ogni tre giorni, ma abbiamo lavorato con cura e attenzione anche dal punto di vista fisico. Giocando subito non potevano essere carichi troppo pesanti. Abbiamo giocato due ottime partite, anche se il risultato di oggi non era quello che volevamo. Dobbiamo migliorare in certe situazioni".- "Amaro. Classifica? Noi non guardiamo quanti punti abbiamo o non abbiamo risucchiato al Napoli. Noi guardiamo a noi stessi. Questo non era il pareggio che volevamo. Dovremo fare meglio nelle prossime gare".- "Possono arrivare buone notizie? Non lo so, fosse per me smetterei di parlare di infortuni e rinnovi. Per i contratti c'è chi ne sta parlando. Io vedo i miei ragazzi felici e danno sempre il massimo, questa è la cosa importante".