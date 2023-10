Una sfida tanto affascinante quanto decisiva per il girone F della Champions League.Stefanopresenta la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia:"Sono di una partita molto importante: questo doppio scontro col PSG sarà molto importante e mi auguro non decisivo, perché credo e spero che questo girone si deciderà all'ultima giornata"."Vorrei rivedere tutto, perché abbiamo giocato due partite da Champions, ma il calcio è strano... Non abbiamo segnato neanche un gol ed è molto particolare. Credo che domani avremo molte meno occasioni, ma magari con 4 tiri in porta faremo 5 gol. Luis Enrique sta facendo un lavoro incredibile: prima il PSG si affidava a grandissimi campioni, ora lavora più di squadra con grandissimi campioni. Noi siamo il Milan, vogliamo giocare a testa alta".:"Pobega ha determinate caratteristiche: se dovessi pensare che domani serviranno di più le sue caratteristiche giocherà dall'inizio"."Luis Enrique comunque gioca con 4 giocatori offensivi: potrebbe essere rischioso sia aspettarli che andarli a prendere. L'importante è fare le cose insieme, con la stessa idea, con i tempi giusti, sapendo che potremmo anche, una volta saltata la prima pressione, essere pericolosi"."È un grandissimo giocatore e un uomo di grande spessore. Ha aiutato la squadra a crescere, con i gol, con l'esempio, con la professionalità, con il lavoro in ogni singolo allenamento".Ha una capacità di movimento incredibile e una velocità incredibile. Chi si troverà nella sua zona dovrà essere molto attento e preparato per provare ad anticipare il suo movimento; più sporcheremo i palloni per lui, più lo limiteremo".: "Spero possa far gol Giroud o qualunque dei miei. Leao dovrà fare il massimo, come Pulisic o chiunque altro"."Non rispondo".: "Okafor sicuramente dovrà essere recuperato per Napoli. Loftus-Cheek sta un po' meglio, ma non so se ci sarà a Napoli. Eventualmente cambieremo qualcosina, anche posizioni se necessario".: "Dobbiamo segnare di più per quello che stiamo creando, soprattutto in Champions. Dobbiamo sfruttare al meglio la prima o la seconda occasione che capita, a questo livello si deve fare così"."Certo che devono cercare di più la porta. Il problema è quando non abbiamo un numero sufficiente di giocatori vicino a loro: se vengono raddoppiati diventa più difficile tirare. Contro la Juve siamo stati troppo bassi, ma domani sarà una partita completamente diversa"."Gigio l'ho visto con la Nazionale, l'ho abbracciato e ogni tanto ci messaggiamo. Con noi ha dato il massimo fino all'ultimo giorno: domani lo saluteremo".