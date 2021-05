Stefano, allenatore del, parla a Sky Sport dopo lo 0-0 col Cagliari: "Inutile pensare a stasera, testa all'Atalanta. Ritmo e qualità non sono state all'altezza delle ultime prestazioni. Erano tutte partite della vita, con la Juve, col Torino, oggi, e lo sarà anche domenica. Dobbiamo provarci domenica. Nella partita di oggi a livello di emozioni e sensazioni è passato un po' tutto: sapevamo che potevamo chiudere i conti, un po' di tensione, pressione, anche la convinzione di poterla vincere comunque. Noi per vincere dobbiamo giocare bene, di qualità, di scelte, e non l'abbiamo fatta. Loro si chiudevano bene, noi dovevamo essere più veloci"."Il cerchio si chiuderà sicuramente domenica prossima. Quello che abbiamo fatto di buono c'è, domani si riparte. C'è delusione, normale. Non lo abbiamo mai battuta nella mia gestione l'Atalanta, è l'unica delle big che ci manca"."Ha dato serenità a loro, erano più sciolti e leggeri. E noi pensavamo 'arriverà', ma se non la impatti in maniera decisa e cattiva perdi lucidità. Abbiamo creato qualche occasione, ma quando non è la tua serata non arriva neanche la fortuna". Poi, in conferenza stampa, Pioli ha aggiunto: ", ciò non toglie che la nostra prestazione non è stata come le precedenti. E nelle difficoltà abbiamo perso lucidità". ​"Ho cambiato Bennacer per aver più fisicità sulle palle inattive, loro sono state pericolosi. Mandzukic non è al 100%, lo abbiamo convocato stamattina, non aveva minutaggio superiore".- "Senza Ibra? Sì, però bisogna avere equilibrio, venivamo da 3 partite dove non c'era Zlatan e abbiamo fatto 10 gol. L'acquisto di Mandzukic era per sopperire a un'eventuale sua mancanza, poi ha avuto tanti problemi. Purtroppo ci sono state le difficoltà, non credo però oggi sia tutto dipeso dall'assenza di un centravanti o di Zlatan. Quando hai poco ritmo o qualità fai fatica"."Cambierebbe. Per il campionato che abbiamo fatto, per la qualità del gioco, non arrivare nelle prime 4 sarebbe una delusione dal punto di vista del risultato, personale, del club, dei giocatori. Ma sicuramente non un fallimento, perché abbiamo gettato le basi per costruire un Milan vincente. I giudizi vanno rimandati alla fine".