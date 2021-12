L'allenatore del, Stefano, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. Tanti gli elogi alla squadra, ma il gol annullato a Kessie resta il tema più caldo."Non siamo stanchi, l’abbiamo dimostrato stasera. SI può giocare con più qualità sicuramente sì, ma abbiamo fatto una partita dal punto di vista dell’intensità e dell’energia tra lei migliori del campionato. Dal punto di vista fisico e delle volontà la squadra è piaciuta in tutto e per tutto. Ci è mancato l’ultimo passaggio".Sarebbe più facile per me dire che siamo stanchi. Stasera non è vero, è una delle partite più belle dell'ultimo periodo. Il rimpianto è aver preso quel gol lì e qualche pallone perso. Non l'aggressività, anche perché abbiamo fatto una fase difensiva quasi sempre nella loro metà campo. Ci sta mancando un pizzico di qualità, ma non meritavamo di perdere"."Un giocatore che è per terra, che non fa niente per intervenire, come fa a fare qualcosa per ostacolare e procurare un danno al difensore? Ci diranno che il regolamento è così, ma cosa volete che dica. Mi spiace. Adesso lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio per mercoledì"."Giroud non era pronto per i 90 minuti e ieri dopo 3 settimane è tornato per la prima volta. La squadra è stata comunque bene in campo anche nel primo tempo"."Abbiamo fatto bene, non è che se abbiamo due giocatori di stazza possiamo permetterci di scavalcare sempre il centrocampo. Noi abbiamo provato ad allargare ed aggirare. La squadra è stata elastica nel capire che qualcosa era cambiato. I cambi ci hanno dato sicuramente energie"."I dati complessivi nostri sono equilibrati sia nelle vittorie che nelle sconfitte. I nostri dati importanti sono su accelerazioni e decelerazioni, che ci portano a stabilire un ritmo e abbiamo comunque un rendimento importante".