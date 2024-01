Milan, Pioli: 'Non mi servono le parole dei giocatori per sentire la fiducia'

Redazione CM

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo la vittoria in casa dell'Empoli:



"E' giusto appoggiarsi ai giocatori di qualità che possono risolvere le partite negli uno contro uno, noi ne abbiamo qualcuno... Abbiamo giocato bene nel primo tempo, la partita è diventata più facile di quello che poteva essere. E' inutile guardarsi indietro, pensiamo solo a quello che abbiamo davanti".



TUTTI CON LUI - "Onestamente non ho bisogno delle dichiarazioni dei giocatori per sentire il loro sostegno, siamo compatti e ci aiutiamo se qualcuno va in difficoltà. Sono orgoglioso del gruppo che alleno, del percorso che abbiamo fatto. Abbiamo qualità importanti. Il girone d'andata è appena migliore di quello dell'anno scorso, ora deve migliorare sensibilmente il ritorno".



ADLI - "Oggi Yacine ha fatto la partita più completa in stagione. E' stato attento in entrambe le fasi, un conto è giocare sulla trequarti e un altro fare il vertice basso o il mediano".



THEO CENTRALE - "Sta mettendo in fila prestazioni importantissime da quando si è spostato al centro. Le prossime partite adesso".



JIMENEZ - "Grande prospettiva e personalità, a volte esagera pure con la palla al piede ma si abbina bene con i giocatori esperti e meno veloci come Kjaer. Può giocare a sinistra come a destra, dopo l'ammonizione un po' ingenua è andato un po' in difficoltà ma ci sta, a questi ragazzi va dato modo di sbagliare".



SAPER CAMBIARE - "Non mi definirei orgoglioso delle mie scelte, ma della disponibilità totale che ho riscosso da parte dei giocatori. Ci piace preparare le partite cercando di guadagnare vantaggi sugli avversari. Di questo sono orgoglioso".