Milan, Pioli: 'Non pensiamo alla Roma, Leao sta bene. Io diffidato? Non lo sapevo...'

Ilvuole ripartire dopo la sconfitta contro la Roma a San Siro nell'andata dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri fanno visita alnellae hanno l'occasione di sfruttare i pareggi di Juventus e Bologna per consolidare il secondo posto.Qualche cambio di formazione in vista dei prossimi impegni, il ritorno contro la Roma in Europa e il derby con l'Inter nel prossimo turno, con Giroud, Tomori e Pulisic che partono dalla panchina.Pochi minuti prima del fischio d'inizio, il tecnico milanistaè intervenuto a DAZN: ""Non dobbiamo pensare a giovedì, dobbiamo pensare a fare bene oggi perché il secondo posto in classifica è importante e non è ancora conquistato. Viste anche le prossime partite, siamo molto concentrati e motivati per la partita di oggi, abbiamo le nostre qualità da mettere in campo".

- "Le scelte sono fatte in base alle condizioni dei giocatori e alle risposte che abbiamo ricevuto questi giorni. Leao titolare? Rafa sta bene e gioca".- "Anche io diffidato? Non lo sapevo. Devo stare attento? Vediamo (ride, ndr)".